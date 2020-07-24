Контактные тренировки разрешили в Псковской области

21:15, 24 июля 2020, ПАИ

В Псковской области разрешаются тренировки представителей контактных видов спорта в помещениях спортивных школ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 24 июля губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в указ, направленный на противодействие коронавирусу.

С 25 июля к работе смогут вернуться спа-салоны, сауны и частные бани в режиме предварительной записи, без использования купелей и бассейнов. Посетителям будет запрещено приносить с собой блюда.

Библиотеки региона могут работать без предварительной записи.

Остальные ограничения продлеваются до 10 августа.

Текст указа губернатора размещён на портале нормативных правовых актов Псковской области