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Общество

Контактные тренировки разрешили в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области разрешаются тренировки представителей контактных видов спорта в помещениях спортивных школ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 24 июля губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в указ, направленный на противодействие коронавирусу.

С 25 июля к работе смогут вернуться спа-салоны, сауны и частные бани в режиме предварительной записи, без использования купелей и бассейнов. Посетителям будет запрещено приносить с собой блюда.

Библиотеки региона могут работать без предварительной записи.

Остальные ограничения продлеваются до 10 августа. 

Текст указа губернатора размещён на портале нормативных правовых актов Псковской области

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