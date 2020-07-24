Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа

21:22, 24 июля 2020, ПАИ

До 10 августа в Псковской области продлевается действие некоторых ограничений по коронавирусу, в том числе остаются закрыты ночные клубы и досуговые учреждения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 24 июля губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в указ, направленный на борьбу с коронавирусом.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов и досуговых учреждений.

До сих пор не работают бассейны и аквапарки.

Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию, масочный и в определённых случаях перчаточный режим.

При этом в указе содержатся некоторые послабления. Так, к работе смогут вернуться спа-салоны, сауны и частные бани, библиотеки смогут работать без предварительной записи и будут разрешены контактные тренировки.