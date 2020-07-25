Зрители смогут посещать театры в защитных масках

13:51, 25 июля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы театров.

Зрители вновь смогут посещать спектакли и концерты только в защитных масках или респираторах. А площадкам рекомендовано обеспечить возможность их приобретения на месте, сообщил на своём сайте Роспотребнадзор.

Купить продукты питания во время концертов и спектаклей будет нельзя, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке.

Рекомендовано по возможности использовать в кассах бесконтактные способы оплаты, также в мобильных приложениях и в автоматах по продаже билетов.

Роспотребнадзор рекомендовал исключить из спектаклей массовые и хоровые сцены.

В Псковской области ограничительные мероприятия продлили до 10 августа: сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и работу досуговых учреждений. При этом начинают работу спа-салоны, сауны и частные бани, библиотеки снова могут работать без предварительной записи, спортсменам разрешены контактные тренировки.