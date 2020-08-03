ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино

13:23, 03 августа 2020, ПАИ

На месте бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковского района подняли останки 51 человека. Сегодня, 3 августа, 90-й отдельный специальный поисковой батальон завершил эксгумацию останков из третьего захоронения, найденного на этой территории. Псковское агентство информации побывало на месте поисковых работ.

В могилах находят остатки пуль и гильз, что говорит о том, что люди были расстреляны. В захоронении покоятся мирные жители и военнопленные. Всего в Моглино найдены останки 29 военнопленных, установлено имя одного из красноармейцев.

В Моглино было раскопано около гектара земли, работы продолжаются. Расстрелы в Моглино и еще нескольких деревнях Псковского района были поставлены на поток, отметил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.