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Общество

Почти 75 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

74 856 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 760 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 27 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 325 человек, погибли – 64. В Латвии 1 366 человек были инфицированы коронавирусом, погибли – 34. В Белоруссии коронавирусом заразилось 71 165 человек, погибли – 662.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 24,3 млн человек, свыше 16,8 млн – выздоровело, почти 830 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 62 – умерли.

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