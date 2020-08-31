19 реанимационных боксов будут работать в новой инфекционной больнице в Пскове

11:35, 31 августа 2020, ПАИ

19 реанимационных боксов будут работать в новой Псковской областной клинической инфекционной больнице в Пскове. Об этом было объявлено во время рабочего визита заместителя министра обороны России Тимура Иванова в Псковскую область, в ходе которого он посетил корпус инфекционной больницы в Пскове 31 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Замминистра обороны осмотрел корпус больницы. В частности, ему показали приёмный покой, диагностическое отделение, палаты, боксы, реанимации, операционные, посты медсестры. Тимур Иванов оценил и оборудование новой инфекционной больницы, включая томограф последней модели, в котором можно провести исследование человека весом до 250 килограммов.

Специалисты рассказали, что в каждом реанимационном боксе будет отдельная вентиляция, а также отдельный выход на улицу и в туалет. В настоящий момент в корпусе продолжается установка оборудования и мебели.

Также Тимур Иванов осмотрел прилегающую к больнице территорию, где уже уложен асфальт, засеян газон, высажены цветы.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что больница будет готова к 15 сентября, а первых пациентов примет уже в октябре. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.