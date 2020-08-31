0
11:07
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
10:12
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
10:08
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
09:31
4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом
08:06
МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
07:27
До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
07:05
Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября
Еще новости
Общество

19 реанимационных боксов будут работать в новой инфекционной больнице в Пскове

19 реанимационных боксов будут работать в новой Псковской областной клинической инфекционной больнице в Пскове. Об этом было объявлено во время рабочего визита заместителя министра обороны России Тимура Иванова в Псковскую область, в ходе которого он посетил корпус инфекционной больницы в Пскове 31 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Замминистра обороны осмотрел корпус больницы. В частности, ему показали приёмный покой, диагностическое отделение, палаты, боксы, реанимации, операционные, посты медсестры. Тимур Иванов оценил и оборудование новой инфекционной больницы, включая томограф последней модели, в котором можно провести исследование человека весом до 250 килограммов.

Специалисты рассказали, что в каждом реанимационном боксе будет отдельная вентиляция, а также отдельный выход на улицу и в туалет. В настоящий момент в корпусе продолжается установка оборудования и мебели.

Также Тимур Иванов осмотрел прилегающую к больнице территорию, где уже уложен асфальт, засеян газон, высажены цветы.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что больница будет готова к 15 сентября, а первых пациентов примет уже в октябре. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
31 августа 2020
В томограф в новой инфекционной больнице в Пскове можно поместить человека весом до 250 килограммов
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
31 августа 2020
«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Псковской области
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
31 августа 2020
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом
31 августа 2020
4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом
МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
31 августа 2020
МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
31 августа 2020
До +25 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября
31 августа 2020
Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября
Минздрав России дал советы родителям школьников
31 августа 2020
Минздрав России дал советы родителям школьников

Идет загрузка...