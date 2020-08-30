Кинопремьеры недели: долгожданный «Довод» Нолана и вымученные «Новые мутанты»

15:23, 02 сентября 2020, ПАИ

Каждую неделю кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в прокат выходят: новый, традиционно витиеватый и напряженный блокбастер Кристофера Нолана «Довод», а также внезапный спин-офф «Людей Икс» — «Новые мутанты» со звездой «Игры престолов» Мэйси Уильямс.

«Довод»

Самый ожидаемый фильм этого года, призванный спасти кинотеатры по всему миру от гибели после разбушевавшейся пандемии. Уже давно получивший весьма нескромное звание «гений», современный виртуоз-визионер кинематографа Кристофер Нолан намерен вернуть зрителей в кинозалы с помощью своего нового масштабного интеллектуального блокбастера, снятого по его же оригинальному сценарию. Главный же инструмент у Нолана в этот раз — снова его излюбленное время, которое теперь режиссер заставит идти в обратную сторону.

О сюжете «Довода» практически до последнего не было известно почти ничего, по крайней мере пока в США не стартовали первые показы. Трейлеры тоже, собственно, не сообщали зрителям абсолютно никакой минимальной вводной информации, кроме той, что герои будут каким-то хитроумным образом заставлять время идти вспять, ловить пули обратно в пистолеты и сражаться с чем-то неведомым в разных уголках планеты. Теперь же густой туман над сюжетом наконец-то рассеялся: агент ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон) после некоего теракта в Киевском оперном театре объединяется с разведкой Великобритании (ее представляет Роберт Паттинсон), чтобы противостоять русскому олигарху (Кеннет Брана), торгующему оружием, и предотвратить «квантовую войну», поскольку секретная технология инверсии времени попала в нехорошие руки. Без роскошных героинь в этом фильме-палиндроме не обошлось, и своеобразную «девушку в беде» в «Доводе» олицетворяет Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.», «Вдовы»).

«Довод» Нолана, разумеется, традиционно рассадил западных критиков по отдельным окопам: в одних сидят восхищенные, в других, естественно, крайне недовольные, вопящие о претенциозности, излишней заумности режиссера и дьявольской запутанности фильма. Как бы там ни было, пропустить свежего Нолана в кино — жесточайшее преступление, особенно учитывая отдельные производственные детали: над этим гигантским полотном в визуальном плане усердно трудился уже почти бессменный нолановский оператор Хойте Ван Хойтема (фильм снова снят на пленку IMAX), а Ханс Циммер в этот раз передал клавиши Людвигу Йоранссону — не менее талантливому молодому композитору, который уже успел отличиться своими шедевральными треками, в частности в «Мандалорце», «Веноме» и «Черной Пантере». Кроме того, специально для «Довода» рэпер Трэвис Скотт выпустил отличнейший хит.

Огромным плюсом ко всему этому, не стоит забывать, идут практические эффекты — скрупулёзный и дотошный Нолан, опять же, отбрасывает пластиковые CG и зеленые экраны далеко в сторону и, к примеру, не только перестраивает внутренности автомобилей, чтобы они правдоподобно мчались в обратном временном порядке по таллинской трассе Laagna Road, но и по-настоящему взрывает реальный самолет.

В прокате с 3 сентября.

«Новые мутанты»

Весьма вымученный кинокомикс режиссера Джоша Буна («Застрял в любви», «Виноваты звезды»), этот фильм действительно невероятно долго шел к зрителю: если производство «Мутантов» заняло всего около года, то дальше их попросту все не могли выпустить в прокат. Первый перенос произошел в 2018 году — студийным боссам Fox картина показалась недостаточно страшной и фильм ушел на доработку; потом «Мутанты переехали на 2 августа, а еще позднее компанию Fox купил гигант Disney, из-за чего выход ленты оказался вовсе подвешенным в воздухе вопросом. Дальше «Мутантов» лихорадило из-за грянувшей пандемии коронавируса: релиз, назначенный на 3 апреля, снова сорвался, фильм переехал на 28 августа, а теперь и вовсе на 3 сентября.

Поскольку это официальный спин-офф теперь уже окончательно похороненных «Людей Икс», снятый по комиксам Боба МакЛеода, речь в «Мутантах» пойдет о подростках-новобранцах, разумеется, с сюрпризами внутри: пятерых школьников с различными сверхспособностями удерживают в некой тайной организации. Мутанты, среди которых обнаруживаются, в частности, Аня Тейлор-Джой (муза Шьямалана и Эггерса), Мэйси Уильямс (гроза белых ходоков) и Чарли Хитон (звезда «Очень странных дел»), должны будут, разумеется, покончить с пленом и сразиться со своими недоброжелателями.

В прокате с 3 сентября.