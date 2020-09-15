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Общество

Новый медцентр открыт - какие бонусы получает Псковская область

Сегодня официально поставлена точка в строительстве нового медцентра — корпусов новой инфекционки в Псковской области. Регион во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым собирает очевидные и неочевидные бонусы.

Владимир Путин дважды за последние три месяца побывал в регионе, пусть и с помощью конференц-связи. Случай, по своему, уникальный.

Михаилу Ведерникову удалось получить у президента одобрение нового проекта — детской инфекционки. Ее строительство тоже будет вестись за федеральный счет, а значит не ляжет бременем на скудный региональный бюджет.

«Добро» Путина не получается автоматически, а дается по совокупности заслуг региона и его руководства. Что, в частности, подтвердили слова вице-премьера Татьяны Голиковой. Которая поставила Псковскую область в перечень лучших регионов по борьбе с коронавирусом.

Регион получает новую высокотехнологичную базу в здравоохранении, что само по себе основания для притяжения новых медкадров. И что-то нам подсказывает, что и вопрос с зарплатами медиков в Псковской области будет также решен. Что позволит региону конкурировать с соседями и прекратить кадровый отток.

Псковские строители получили образец скорости и качество стройки: 72 дня и объект под ключ — почему бы так же не строить садики, ФАПы или клубы в районах?

Очевидный политический эффект сегодняшнего события: Михаил Ведерников подтвердил, что находится в президентской обойме и на хорошем счету. А это оценка эффективности его работы — положительная оценка.

Андрей Разумов
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