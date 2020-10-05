Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося

16:46, 05 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках после школьной линейки, посвященной присвоению Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7», имени Антона Злобина 13 школьников были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

Родители школьников, их близкие высказывают свои версии случившегося в социальных сетях.

Большинство комментариев связано с предположительным отравлением детей. «У меня же дочка там учится, они там совсем (....) , чем детей кормят», - возмутилась великолучанка.

«Да, они поступили с отравлением, я лежала в больнице с гастритом, и меня отправили домой из-за того что много детей прибыло с отравлением с 7-ой школы», - прокомментировала одна из участниц дискуссии.

Были комментарии и опровергающие отравление, как причину случившегося. «Явно не от еды, вся школа бы слегла», - уверяет великолучанин.

Второй причиной плохого состояния школьников называют медицинские маски, из-за которых дети почувствовали асфиксию. «А вы на людей противогазы еще наденьте...так они вообще замертво падать начнут!!! Это система дыхания, которую нельзя нечем затруднять!!! Когда вы уже это поймете!?», - отметил мужчина в комментариях.

Кроме этого допускается и влияние на детей антисептиков или санитайзеров. Возможно, помещение обработали в рамках борьбы с коронавирусом.

В комментариях выдвигается ещё одна версия: несколько учеников школы рассказали, что их упавшие в обморок одноклассники «употребляли газ». Причиной случившегося считают и жаркую погоду, и возможный тепловой удар.

Директор великолукской школы пока версий не выдвигает.

По словам руководителя областного комитета образования Александра Седунова, во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. По данным областного комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Все госпитализированные из школы №7 Великих Лук дети находятся под наблюдением медиков. Проводятся все необходимые мероприятия. Официальная причина массового ухудшения самочувствия детей на уличной линейке пока не названа.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко опровергла слухи о том, что якобы для размещения поступивших детей, другие дети-пациенты срочно выписывались из больницы.

В настоящее время следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса.

Ранее сообщалось, что по указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратура региона проведет проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся школы №7. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего.