Директор великолукской школы прокомментировала ситуацию с госпитализацией школьников

16:12, 05 октября 2020, ПАИ

У коллектива великолукской школы нет версий, почему детям стало плохо на торжественной линейке 5 октября.

Как сообщила изданию «Великолукская правда. Новости» директор средней школы №7 Наталья Демиховская, перед торжественной линейкой прием пищи был только среди учащихся 6-х классов. «Во время праздничного мероприятия стало плохо детям из разных классов, не только шестых. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. Версий у коллектива школы, почему дети потеряли сознание, нет», - сказала руководитель учреждения.

Ранее сообщалось, что 5 октября на торжественной линейке в честь Дня учителя 13 школьникам стало плохо. Трое из детей потеряли сознание. Всех школьников доставили в великолукскую больницу. Причины плохого самочувствия детей устанавливаются. Областная прокуратура проведет проверку по факту госпитализации 13 школьников из Великих Лук, также проверку проводит СУ СК России по Псковской области. Руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках.