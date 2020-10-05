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Общество

Глава Великих Лук прокомментировал ситуацию в школе №7

Глава Великих Лук Николай Козловский прокомментировал ситуацию в школе № 7, где сегодня во время торжественной линейки на плохое самочувствие пожаловались сразу 13 школьников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мы из Великих Лук».

«В настоящее время причины плохого самочувствия детей устанавливаются. Проводятся соответствующие проверки компетентными органами. Руководство города очень обеспокоено произошедшим. Городская власть на постоянной связи с медиками и родителями. Будет сделано все, что в наших силах, чтобы дети были здоровы. Здоровье детей — главный приоритет для нас. От всей души желаем детям скорейшего выздоровления, родителям сил и терпения. Ситуация находится и будет находиться под пристальным вниманием всех органов власти», – сказал Николай Козловский.

На данный момент проверку проводит областная прокуратура и региональный следственный комитет. Ранее первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает.

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