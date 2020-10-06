О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы

10:15, 06 октября 2020, ПАИ

О самочувствии госпитализированных учеников школы №7 Великих Лук расскажет главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 6 октября, в 10:30.

5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, еще один обратился за медпомощью вечером того же дня. Все они на данный момент находятся в больнице. Взяты необходимые анализы.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.