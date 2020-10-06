0
10:32
Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы
10:15
О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы
10:10
Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове 6 октября
08:40
82-летний пенсионер пропал в лесу в Плюсском районе
07:24
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
02:25
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
01:59
Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы

О самочувствии госпитализированных учеников школы №7 Великих Лук расскажет главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 6 октября, в 10:30.

5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, еще один обратился за медпомощью вечером того же дня. Все они на данный момент находятся в больнице. Взяты необходимые анализы.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы
06 октября 2020
Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы
О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы
06 октября 2020
О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы
Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове 6 октября
06 октября 2020
Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове 6 октября
82-летний пенсионер пропал в лесу в Плюсском районе
06 октября 2020
82-летний пенсионер пропал в лесу в Плюсском районе
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
06 октября 2020
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
06 октября 2020
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области
06 октября 2020
Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения
05 октября 2020
Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения

Идет загрузка...