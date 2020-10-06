Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы

10:32, 06 октября 2020, ПАИ

О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова.

5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, ещё один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.