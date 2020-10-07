Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке

12:09, 07 октября 2020, ПАИ

Управление образования Великих Лук рассмотрит другие форматы проведения школьных мероприятий. Об этом заявила начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая в интервью Луки.ру.

По ее словам, из-за госпитализации 13 школьников с торжественной линейки в великолукской школе №7 5 октября управление образования рассмотрит другие форматы проведения подобных мероприятий, поскольку заинтересовано только в сохранении здоровья детей.

«Мы будем еще более внимательно подходить к организации таких мероприятий, чтобы обеспечить максимальную всестороннюю безопасность детей», - отметила Татьяна Лозницкая.

Начальник управления образования Великих Лук озвучила свою точку зрения на произошедшее в школе №7.

По факту госпитализации учащихся школы №7 во время торжественной линейки Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего не установлены. Как заявила заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина, великолукские школьники готовятся к выписке.