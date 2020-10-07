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Общество

Начальник управления образования Великих Лук озвучила свою точку зрения на произошедшее в школе №7

Произошедшее в великолукской школе №7 – это стечение обстоятельств, а высказывать версии про отравление  можно только имея для этого основания, заявила начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая в интервью Луки.ру.

«У всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых - сопутствующие заболевания», - отметила Татьяна Лозницкая. - «Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно».

По словам начальника городского управления образования, учителя внимательно следили за учащимися и если замечали какую-то неуверенность в них, то спрашивали, как они себя чувствуют.

«После такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние - не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять», - пояснила Татьяна Лозницкая.

Начальник городского управления образования заверила, что ситуация с госпитализацией детей, обучающихся в школе №7, находится под постоянным контролем руководства Великих Лук.

Татьяна Лозницкая отметила, что управление образования рассмотрит другие форматы проведения подобных мероприятий в Псковской области, поскольку заинтересовано только в сохранении здоровья детей.

Напомним, 5 октября во время школьной линейки 13 детей почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. Еще один школьник обратился за медицинской помощью вечером. По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. По словам Михаила Ведерникова, версия с отравлением наркотиками великолукских школьников исключена. Специалисты Роспотребнадзора проверили школу и не выявили отклонений ни в воздухе, ни в воде. Как заявила заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина, школьники готовятся к выписке.

По факту госпитализации учащихся великолукской школы №7 с торжественной линейки Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего не установлены.

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