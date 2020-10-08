Госпитализированных в Великих Луках школьников выписали из больницы
В Великих Луках выписали из больницы школьников, которые были госпитализированы 5 октября, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
По информации комитета по здравоохранению Псковской области, школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков здоровью нет.
5 октября во время линейки в великолукской школе №7 ученики почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. Позже в медучреждение был доставлен еще один школьник. По факту госпитализации следственный комитет возбудил уголовное дело. Окончательные результаты анализов станут известны 9 октября.