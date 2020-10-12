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Общество

Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области

Генеральная прокуратура взяла на особый контроль два происшествия с детьми в Псковской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о госпитализации школьников в Великих Луках и падении с высоты 15-летней девочки в веревочном парке Пскова.

В Великих Луках идет проверка прокуратуры и следственных органов, связанная с госпитализацией детей школы № 7. Школьники потеряли сознание на торжественной линейке и были доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты проверяют антитеррористическую защищенность школы, соблюдение в образовательном учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства и порядок согласования массового мероприятия.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по факту происшествия на базе «Раздолье», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Установлено, что, находясь на территории спортивно-туристического комплекса ООО «Раздолье» в Пскове, 15-летняя девочка потеряла равновесие и сорвалась, получив тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибов и переломов. В момент падения девочка не была пристегнута страховочными карабинами к страховочному тросу. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, дается оценка действиям (бездействию) должностных лиц веревочного парка по обеспечению контроля за использованием оборудования и страховочных устройств, соблюдению техники безопасности.

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