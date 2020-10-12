К монтажу фильма «Хорошие девочки попадают в рай» приступил Дмитрий Месхиев

11:03, 12 октября 2020, ПАИ

К монтажу фильма «Хорошие девочки попадают в рай», главную роль в котором исполнила уроженка Пскова Юлия Пересильд, приступил кинорежиссер и худрук Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«Приступили к монтажу. Думаю, к весне он будет готов. Полнометражный фильм. Сценарий я написал весной во время самоизоляции, - уточнил Дмитрий Месхиев. - Это современное петербургское кино. Про город, его людей, про молодежь и не только. Снимали принципиально и концептуально в Петербурге на Васильевском острове, от начала до конца, в разных локациях, интерьерах, на разной натуре: есть новостройки и красивые знаковые места. О чем фильм? Это некий путь, который проходит главный герой, и события, которые происходят с ним. Кино состоит из нескольких разных частей, но это не новеллы. Там все время меняются жанры, всего понемногу: комедия, мелодрама, человеческая драма и психологическое кино, есть приключения».

По словам кинорежиссера, он именно этот фильм «снимал с большой радостью». «Очень хотел сделать эту картину, совсем новое для меня кино - по жанрам, пластике, манере, - признался Месхиев.

Ранее сообщалось, что картину удалось снять за рекордные 14 дней.

Часть ролей в кино играют артисты Псковского театра драмы, петербургские актеры. В главной мужской роли Алесь Снопковский из Санкт-Петербургского Большого театра кукол. В главной женской роли Юлия Пересильд, которая назвала свой опыт съемок в этом фильме «супертрешем».

Дмитрий Месхиев также напомнил, что первый раз в кино Пересильд снялась в его сериале «Принцесса и нищий» в 2004 году, когда была студенткой ГИТИСа.