Михаил Ведерников: Эпидобстановка в Псковской области остается под полным контролем

23:27, 15 октября 2020, ПАИ

О вакцинации и эпидобстановке губернатор Псковской области рассказал сегодня на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО. Об этом сообщается на сайте администрации Псковской области.

Встречу провел полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Полпред отметил, что с начала сентября в регионах наблюдается прирост числа заболевших, что приводит к заполнению имеющегося коечного фонда и повышению нагрузки на медицинский персонал. В связи с этим он подчеркнул значимость тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции и вакцинации от гриппа.

Михаил Ведерников сообщил Александру Гуцану о том, что эпидобстановка в Псковской области непростая, но остается под полным контролем.

«После прохождения пика заболевания весной мы сделали все возможное, чтобы максимальное количество врачей и койко-мест в учреждениях здравоохранения области вернуть в плановый режим работы. Сейчас коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет более 600 мест. Однако в случае необходимости в оперативном порядке сможем увеличить койкофонд в два раза», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что в регионе начала работать псковская областная инфекционная больница, проинформировал полпреда об эпидемических ограничениях, которые планируется ввести в регионе. Например, о решении отправить школы областного центра на досрочные двухнедельные каникулы.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент от гриппа привито 45% жителей Псковской области от запланированного количества.

Ранее ПАИ сообщало о том, что количество ковид-коек в местных больницах готовы удвоить, школьники Пскова отправятся на досрочные каникулы с 19 октября, 37 классов перевели на дистанционное обучение в регионе, а псковским детям снова запретят посещать торговые центры самостоятельно.