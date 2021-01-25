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Общество

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил студентов с праздником

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил учащихся с Днём студента.

 «Уже сейчас вы становитесь профессионалами, некоторые уже работают и многие состоят в наших дружных профсоюзных рядах», - отметил Игорь Иванов, добавив, что в этот день объединяются учащиеся разных факультетов и разных учебных заведений.

По словам Иванова, завтра будущие студенты станут высококлассными специалистами, он отметил, что именно от них зависит развитие Псковской области и всей России.

«Профсоюзы всегда придерживались и придерживаются своего лозунга – Единство, Солидарность, Справедливость. Желаем вам быть всегда активными, добиться профессиональных успехов и всегда помнить о профсоюзной поддержке на вашем долгом профессиональном пути!» - отметил Иванов.

Сегодня, 25 января,  Псковское агентство информации публикует  воспоминания известных псковичей о самых ярких страницах их студенческих лет. Чем запомнились студенческие годы художнику Александру Бушуеву, читайте здесь. Также глава Опочецкого района Юрий Ильин поделился воспоминаниями о студенческих встречах с будущими рок-звездами. Замглавы администрации Пскова Павел Волков рассказал об учебе в вузе.  Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала, как ездила в стройотряд, а глава Локнянского района Нина Степанова как стала донором

 
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