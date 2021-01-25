Глава Локнянского района рассказала, как в годы студенчества стала донором

15:58, 25 января 2021, ПАИ

В День российского студенчества глава Локнянского района Нина Степанова поделилась воспоминаниями о годах, проведенных в стенах вуза, и рассказала, как стала донором.

Нина Степанова окончила Великолукский сельскохозяйственный институт в 1982 году. Она отметила, что у ее поколения была насыщенная, интересная студенческая жизнь, а студентов отличало ответственное отношение к учебе. В подтверждение этого Нина Степанова рассказала, как студенческий прогул превратился в благородное дело.

«На третьем курсе института студенты нашего курса, человек десять, отпрашивались на один день для поездки на свадьбу к однокурснице в Белоруссию. Поездка совпала с ноябрьскими праздниками, мы не смогли взять билеты обратно, опоздали на целый день. Чтобы не было прогула занятий, с поезда мы все пошли в пункт переливания крови сдавать кровь. После этого случая я потом ещё не раз сдавала кровь, была и на прямом переливании крови. Есть значок и звание «Донор 3-й степени», - отметила глава района.

Также Нина Степанова рассказала, что дважды была командиром стройотряда и ей везло с руководителями во время практик, которые были для нее ярким примером для подражания.

«Однажды наш студенческий отряд, командиром которого я была, работал в совхозе «Победа» Псковского района. С благодарностью вспоминаю руководителя хозяйства Георгия Ивановича Геценова, Героя Социалистического Труда. У него многому научилась: умению решать трудные вопросы, отношению к людям. Мы, студенты, копали картофель. Кстати, урожайность на некоторых участках была 320 центнеров с гектара. Руководитель хозяйства находил время приехать к студентам, встретиться с нами вечером после работы, принять участие в нашей культурной программе. И потом помнил о студентах: на слете студенческих отрядов мы получили подарки от совхоза за хорошую работу», - вспомнила историю Нина Степанова.

Глава Локнянского района рассказала о своем курсе и учителях. «У нас был дружный курс, мы с однокурсниками встречались через каждые пять лет, вспоминали студенческие годы, преподавателей. Нас отличали активность и чувство справедливости. Однажды отказались сдавать экзамен преподавателю, который поставил студенту несправедливую оценку. К сожалению, мало осталось тех преподавателей, которые нас учили. Всем им низкий поклон за крепкие, прочные знания, воспитание активной жизненной позиции. Все это помогло мне стать руководителем, главой района», - подытожила Нина Степанова.

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