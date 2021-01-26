Псковским спортсменам-гребцам в классе лодок «Дракон» вручили награду премии «Народное признание – 2020»

17:22, 26 января 2021, ПАИ

Награду премии «Народное признание – 2020» в номинации «Рекорд» получила команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон».

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, марафон вручения наград победителям Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2020» проходит в новом формате: представители экспертного жюри, партнёры и организаторы премии приходят к победителям сами.

«Пускай в этом году награждение проходит в экстремальном формате, я очень рад, что вы победили, - отметил редактор газеты «Псковская правда», член оргкомитета «Народное признание» Максим Андреев. – Мы следили за ходом голосования, и очень здорово, что вы нашли время и возможность прийти и получить награду».

Максим Андреев подчеркнул, что «Народное признание» - это тысячи людей, которые голосовали и оставляли большое количество комментариев. Награду спортсменам вручил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, который отметил серьёзность номинации.

«Команда по гребле «Дракон» победила – это здорово, мы все переживали и болели», - отметил Игорь Иванов, добавив, что история по гребной базе была перезапущена в 2020 году. – Я думаю, что у нас с вами впереди очень много ярких событий, мероприятий и, конечно же, побед».

Игорь Иванов поздравил победителей, пожелал всего самого наилучшего и призвал их и дальше принимать участие в спортивных мероприятиях, завоевывая победы.

«Я мечтаю, чтобы у нас состоялся кубок Псковского областного совета профсоюзов в небольшой гребной регате, - отметил спикер. – И к кубку можно было бы добавить какое-нибудь приложение, которое порадовало бы всех спортсменов».

Учитель школы №2 Зинаида Никитина поблагодарила за приз и отметила, что очень много болельщиков порадовалось победе спортсменов.

«Мы сегодня получили приз, к которому мы шли около 13 лет, - отметила Зинаида Никитина. – Нам хотелось показать этим, что гребля наша не умирает, она перетекает из одного вида в другой».

Сама педагог отметила, что занималась академической греблей и является мастером спорта. «У нас сильная и большая команда, и это здорово», - отметила она.

В 2020 году премия «Народное признание» отметила своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Премию в этом году присуждали в 11 номинациях. Победителей выбирали путём сложения голосов, набранных во время второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации, и членов жюри, в состав которого вошли 14 человек.