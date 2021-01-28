В 2020 году в Псковской области зарегистрировали 9000 преступлений

14:01, 28 января 2021, ПАИ

Сегодня в УМВД России по Псковской области подведены итоги работы полиции в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщиди в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В работе коллегии, которая прошла в режиме видеоконференции, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители судебных и надзорных органов, силовых структур и ведомств, начальники подразделений и служб аппарата управления, а также территориальных ОМВД на районном уровне.

С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



































Органами внутренних дел за истекший период на территории области обеспечены правопорядок и общественная безопасность. Как показывает анализ, в 2020 году зарегистрировано около 9000 преступлений. В числе преступлений против личности сократилось количество совершенных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований. Снизилось количество разбойных нападений, квартирных краж, а также краж автомобилей.

Между тем, значительно возросло число краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это в немалой степени связано со сложной эпидемиологической ситуацией, которая повлекла за собой появление у злоумышленников новых методов и способов обмана граждан.

На дорогах области за истекший период наблюдалось снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также раненых в них людей. При этом возросло число погибших.

На коллегии рассмотрены и другие вопросы, касающиеся различных аспектов работы псковских стражей порядка. Заслушаны отчеты ряда руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. Участниками заседания внесены предложения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, проявленный высокий профессионализм и достигнутые успехи в службе группа псковских полицейских удостоена государственных и ведомственных наград. Виновникам торжества их вручили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

За проявленную смелость и самоотверженность при спасении людей приказом министра внутренних дел медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награждены сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Артем Баранов, старший лейтенант полиции Роман Березкин, старший лейтенант полиции Александр Никонов и лейтенант полиции Анатолий Гаврилюк, а также старший лейтенант полиции Иван Кекин – старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Печорский».

Полицейские, действуя в эстремальных ситуациях, порой с риском для жизни спасали людей на пожарах, в дорожно-транспортных происшествиях. Так, в Пскове в 2019 году в период Ганзейских дней старшие лейтенанты полиции Артем Баранов и Александр Никонов сумели вернуть к жизни пострадавшую в ДТП девочку. А старший лейтенант полиции Роман Березкин и лейтенант полиции Анатолий Гаврилюк в 2020 году при возгорании квартиры в общежитии на улице Металлистов в областном центре своевременно эвакуировали в безопасное место целую группу жильцов. Пожар был ликвидирован. Никто из граждан серьезно не пострадал.

В минувшем году дважды отличился также старший лейтенант полиции Иван Кекин. В деревне Дубник Печорского района вместе с коллегой он помог мужчине выбраться из объятого пламенем дома. В другой раз Кекин со своим напарником первым оказался на месте ДТП и вынес пострадавших из горящей автомашины, которая вскоре взорвалась. До приезда медиков полицейские оказали участникам аварии первую помощь.

Кроме отличившихся сотрудников немало добрых слов было высказано и в адрес Арины Худавердиевой, дочери главного специалиста оперативного отдела УМВД России по Псковской области Надежды Аксёновой. В минувшем году девочка приняла участие во Всероссийском конкурсе литературно-художественного творчества сотрудников органов внутренних дел, ветеранов и членов их семей «Край берёзовый, край Есенина», приуроченном к 125-летию Сергея Есенина. По итогам состязания в номинации «Авторское произведение. Дети» юная псковичка была признана победителем. Алексей Овсянников под аплодисменты собравшихся вручил ей диплом первой степени и памятный подарок, а ее маме за достойное воспитание дочери на лучших традициях отечественной культуры и в духе истинного патриотизма - благодарственное письмо и цветы.

«Еще раз поздравляю всех награжденных. Служите с честью! Будьте достойны высокого звания сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации!» - обратился к сотрудникам в завершение церемонии Алексей Овсянников.