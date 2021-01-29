Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове

12:17, 29 января 2021, ПАИ

В Пскове в детском корпусе инфекционной больницы шесть реанимационных боксов. Об этом было объявлено во время рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова в открывшийся сегодня корпус детской больницы 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, в новой больнице специалисты смогут давать и получать видеоконсультации. В медучреждение для работы прибыли два врача из Ухты. Детское отделение начнёт принимать первых пациентов уже 1 февраля.

Во взрослом корпусе действует 19 реанимационных боксов.