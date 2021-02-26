Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:03, 26 февраля 2021, ПАИ

​Доброй ночи, полуночники! Соскучились по «Хорошему дайджесту»? Вуаля!

Мужчины в Псковской области могут рассчитывать на более высокую зарплату, чем женщины. И тут же следующая новость. Гражданин Африки пытался пересечь границу в Пыталовском районе. Теперь вы понимаете почему? Объедините две новости! А ещё нам стало интересно, с каких пор Пыталовский район стал граничить с Африкой?

Может быть, африканец узнал, что в Псков пришло тепло? Но их тепло и наше суть разные вещи. Псковичам врачи рассказали, какими бывают симптомы метеозависимости. Прочитайте внимательно! Как говорится, то, что мы принимали за оргазм, на самом деле астма!

Ещё одна новость материально показала близость Африки. Должно было достаться Эстонии, а получила Псковская область. Не поверите, но у нас выпал песок из Сахары! Чего ж удивляться случайно забредшим африканцам? И на всякий случай учите языки. Как это сделать, рассказала эксперт. Учитывая все последние события, знание африкаанс нам очень понадобится.

В России наконец-то собираются принять законы, защищающие граждан от недобросовестных кредиторов и коллекторов. Останется потом только сделать так, чтобы принятые законы работали. Абсолютно все знают, какие драматические и детективные истории случаются, когда коллекторы рьяно берутся за работу. Но почему о необходимости подобных законов заговорили лишь сейчас? Загадка. Может, к законодателям коллекторы не приходят? Кстати, о детективе!

В Псковском драматическом театре началась продажа билетов на спектакль «Свидетельские показания». Настоящее и искусственное, правдивое и ложное, документальное и вымышленное — всё это сплетается в хитрый интеллектуальный квест. Если вы не видели этот спектакль, очень рекомендуем!

Напоследок ещё две отличные новости. Чемпионка России и международных турниров Ольга Давыдова открыла школу художественной гимнастики в Пскове, и лучшего сварщика выбрали в Идрицкой колонии. Приятно рассказывать о людях труда, мастерах своего дела, а не о каких-нибудь бестолковых ютьюберах. Самое удивительно, что и в первом, и во втором случае люди высекают звёзды, то есть работают с огоньком!

На этом всё. Встретимся через сутки. Заглядывайте на сайт ПАИ почаще! Мы работаем для вас.















