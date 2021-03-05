Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

18:24, 05 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и разместил его на своей странице в Instagram.

Глава региона констатировал, что эпидситуация в Псковской области остаётся непростой, и снимать ограничения пока преждевременно. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно соблюдать все санитарные требования и рекомендации.

Губернатор обратил внимание, что система здравоохранения региона начала постепенный, непростой переход к штатному режиму работы, и чтобы избежать обратного перепрофилирования больниц в ковид-центры и приблизить снятие ограничений, нужно вакцинироваться. «Со следующей недели прививочные пункты будут работать уже во всех районах и в каждой взрослой поликлинике», – сообщил Михаил Ведерников.

Также он напомнил, что в начале рабочей недели провёл совещание по вопросам уборки улиц города с подрядчиками, управляющими компаниями и администрацией Пскова. «Ситуация ненормальная. Я давно не видел город таким грязным и замусоренным», – заявил губернатор. Он дал поручение до конца этой недели активизировать работу и обеспечить постоянный контроль содержания улиц, а горожан призвал делать замечания тем, кто не в состоянии донести окурки, банки и фантики до урны.

Михаил Ведерников рассказал, что на днях Правительство выделило региону дополнительные деньги на развитие дорожной инфраструктуры, и вближайшие два года Псковская область дополнительно получит ещё более 2 млрд рублей.

Затем он прокомментировал первые опубликованные поручения по итогам визита в Псковскую область премьера Михаила Мишустина, и заявил, что не последние решения.

Завершил выпуск Михаил Ведерников поздравлением всех женщин Псковской области с наступающим 8 марта. «Желаю всем счастья и хорошей весны! Берегите себя!» –обратился он к подписчикам.