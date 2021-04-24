Отправиться в путешествие, принять участие в спортивном турнире и пройти квест: какие ещё развлечения готовит для гостей пансионат «Кривск»

09:08, 23 апреля 2021, ПАИ

Отправиться в путешествие, принять участие в спортивном турнире и пройти квест - узнаем, какие ещё развлечения готовит для гостей пансионат «Кривск» в ближайшее время.

Впереди тёплые дни, летний отдых, и сотрудники пансионата на берегу Псковского озера уже подготовили увлекательную программу развлечений для отдыхающих. Например, в скором времени появится возможность посадить деревце на территории «Кривска», чтобы ещё не раз вернуться в эти живописные края. Чем не замена обыкновенной монетке, брошенной в фонтан?

21 апреля все сотрудники пансионата «Кривск» приняли участие в акции «Посади своё дерево!» и уже высадили на территории несколько десятков туй. Теперь у каждого сотрудника есть своё собственное деревце.

Весной и летом гостей ожидают интересные квесты, познавательные экскурсии, велозабеги, спортивные игры на просторных площадках под открытым небом, катание на лодках и катамаранах по глади Псковского озера. С июня стартуют водные путешествия на Талабские острова. Уже готовы развлекательные программы для детей, программа спортивных состязаний для взрослых. Совсем скоро заработают уличные бассейны.

Забронировать номер можно по круглосуточному номеру (8 8112) 69-49-15 или по почте 58AdminKrivsk@cbr.ru.