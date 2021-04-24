О майских праздниках, родниках и роботе Серёже – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:28, 23 апреля 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! Заждались «Хороший дайджест»? Сейчас мы разложим добрые и интересные события ушедшего дня по полочкам.

22 апреля чтят архимандрита святого Вадима. И при этом люди чистят родники, чтобы водица в них была свежа и имела путь на поверхность. Вы спросите, какая же связь? О, это целая история. Узнайте то, что не знали.



В этот день ООН учредила Международный день Матери-Земли. В принципе, правы. Земля - наш дом родной, и если не будем рачительными и мудрыми хозяевами, то никуда отсюда нам не деться. Хоть на пупе извернись!



Патриотическую акцию «Рекорд Победы» проведут 9 мая. Нужно будет собравшимся отжаться на руках 27 759 раз. По одному отжатию на каждый день Победы. Не понимаю я подобных мероприятий! Кто-то их очень удачно назвал «победобесием». Вы лучше этим подросткам покажите фильм «Летят журавли» или «Помни имя своё». Пусть они почитают книги о войне. Я из той поры, когда о войне неохотно говорили ветераны, приглашённые в школы. А сейчас происходит удивительная штука, чем меньше ветеранов, тем больше празднование Победы превращается в балаган! Я - за память, но не такими методами. Знаю, что вас шокируют мои слова, но я так думаю и чувствую. И точно знаю, мой пропавший без вести дед никогда не одобрил бы пронос его фотографии в толпе на лопате. Это не память. Праздник Победы - настолько личный, что делать свою боль и утрату общественными нельзя. Совместно можно только цветы возложить к памятнику Неизвестного героя. 9 мая я помяну деда водкой и тихо скажу спасибо за вырванную у врага Победу. Без всяких дурных и клоунских представлений.



Кстати, о майских праздниках. Минтруд подумывает о том, чтобы их расширить. Собирались отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Но кому-то пришла в голову идея сделать отдых с 1 по 10 за счёт новогодних каникул. Выбор, радоваться этой новости или плеваться от неё, оставляю за вами.



Миллиардер Игорь Рыбаков рассказал всё, что думает о российской ипотеке. Радует, что у меня с миллиардером хоть не толщина кошельков, но хотя бы мысли совпадают. Свои я высказывал во вчерашнем выпуске. И можете поверить мне на слово, мы не сговаривались с миллиардером заранее. Так получилось.



В Псковской областной библиотеке появился новый сотрудник. Кстати, мой тёзка. Робот Серёжа. Вы его сможете увидеть 24 апреля, он будет соведущим презентации. Представляете, что когда-нибудь мне скажет главный редактор: «К сожалению, вы уволены. Мы взяли на ваше место робота Серёжу. Денег ему платить не надо». Ужас, да? Интересно, а сможет ли он написать такой же дайджест? Мне кажется, кишка тонка!



Соревнования по дог-биатлону проходят в Псковской области. Я не знаю, что это такое. Но знаю английский язык. «Dog» - это собака. И точно! Полоса препятствий и стрельба, но только для кинологов с собакой. Должно быть, интересное зрелище.



Как связаны астрология и профессия? И можно ли по звёздам определить, какая профессия предназначена лично тебе? Интересная статья нашего колумниста и астролога Натальи Барановой.



И напоследок снова порекомендую уличный опрос от Псковского агентства информации. На сей раз разговор шёл о пристрастии к российскому кино. А как вы относитесь к современному российскому кинематографу? Напишите в комментариях, я обязательно прочту.



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!















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