Об авторском праве, наших долгах и Ленине — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:32, 24 апреля 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники. Новый выпуск «Хорошего дайджеста», где мы бьудем искать смыслы в самых обычных вещах. Поехали!

Вчерашний день, 23 апреля, был по народному кадендарю Терентием Маревным. От слова «марево». В этот день солнце должно быть в мареве. А если вы этого не наблюдали, значит ваша наблюдательность хуже, чем была у древних предков.

Всемирный день книги и авторского права отмечался минувшим днём. Ох уж мне это авторское право! Я вам сейчас расскажу, какой беспредел творится в этой епархии. Дело в том, что все авторские права просто тупо слизаны с зарубежных аналогов. А там авторские законы писали очень серьёзные юристы могущественных корпораций. Само собой разумеется, что себя они не обидели. Вот и получается теперь, что после смерти автора должно пройти 70 лет, чтобы его произведение стало народным достоянием. Но ведь это маразм полный! Вы знаете, например, что Майкла Джексона нет в живых уже 12 лет, а гонорары за его песни по прежнему получает фирма SONY? Даже не родственники! А когда в России ветераны захотели спеть военные песни на 9 мая, Российское Авторское общество решило взять с них мзду? Я ничего не выдумываю. Более того, если вы поищите информцию о том, что бывший руководитель РАО купил себе остров в личное пользование, у вас отпадут всякие сомнения насчёт этой тёмной организации. Авторское право должно быть разумным! Например, 10 лет автор получает права со своего романа. За это время можно снять и кино, и спектакли поставить. А потом пиши новую книгу и подтверждай свой статус автора, а твоя книга ( например) уходит в народное достояние. Только так! 70 лет абсолютно безумная цифра, взятая с потолка. И почему, скажите мне, авторские отчисления должны полчать родственники, которые к произведению не имеют никакого отношения?! Вы знаете, что фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита» много лет не выходил на экраны только потому, что кинематографисты не могли договориться с родственниками Булгакова! А вы, простите, кто? Хорошо, жена перепечатывала это произведение. Но за что такое счастье внукам и правнукам?

Отвлёкся, но по делу. Движемся далее. Вчера праздновали день английского и испанского языков. Тот, кто говорит, что невозможно выучить языки самостоятельно, наберите в поиске имя: Като Ломб. Почитайте о ней! А ещё она написала книгу «Как я изучаю языки». Прочтите! Может, и вам поможет?



В Псковской области стартовала акция «Узнай о своих долгах». Хорошая акция! То ты спал, как сурок, а тут обратился в МФЦ и всё! Душа не на месте, спать невозможно. Похоже, что эту акцию, хорошо рекомендовать врагам. Пусть они не спят!



О том, что поисковик Яндекса - дурачок, можно судить по зпросам на самые популярные книги. «Яндекс» провел исследование ко Всемирному дню книг и выяснил пять самых популярных книг, которые россияне искали с помощью поискового сервиса. И вы будете удивлены! Здесь точно не обошлось без вмешательства маркетологов! Или я ничего не понимаю в литературе.



Не могу обойти вниманием разгоревшийся спор вокруг памятника Ленина? Снести или оставить? Мне так и хочется сказать: вы - идиоты? Уничтожать памятники могут только Иваны Непонящие Родства. Историю надо понимать цельно. В неё даже Гитлер внёс свой вклад, каким бы ужасным человеком он бы ни был, да? Я не призываю ставить памятники Адольфу Шикльгруберу - это совсем не наша история. Пусть с ним немцы разбираются. Но Ленин был в нашей истории! И более того, нас принимали в пионеры в его день рождения, вы помните? Что плохого он вам сделал? Буду более грубым и спрошу: а как давно вы перечитывали труды Ленина? Его можно нынче читать и примерять на нынекшнюю Россию гораздо больше, чем Оруэлла! Говорил я редактору: нельзя мне давать вести «Дайджест». Меня в рассуждениях уносит.



Напоследок расскажу, что на майские мы будем отдыхать до одури. Аж с1 по 10 мая включительно! Попробуйте не одуреть от шашлыков! Соцсети уже отреагировали на Указ Путина.



Всё на этом. Доброй ночи, дорогие. Доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера! Комментируйте мои мысли! Спорьте со мной, если не согласны!









