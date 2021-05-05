Интернациональная колонна мотоциклистов планирует посетить Идрицу Себежского района

12:13, 05 мая 2021, ПАИ

Участники VII международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!», приуроченного к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, планируют посетить посёлок Идрица Себежского района. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Скорее всего, будут сегодня небольшие изменения в программе. Общались с администрацией города [Пскова. - ПАИ], и они посоветовали нам посетить Идрицу. Флаг Победы, который мы везем, должен быть и там. Я думаю, что это нужно сделать», - заявил президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.

Он отметил, что в этом году участники мотомарша стартовали из разных мест как в России, так и в Европе. Российская колонна 9 мая финиширует в Москве. «В Европе, несмотря на ограничения, остались наши идейные братья и просто люди, которые нас поддерживают, и их много. Они проводят акции в Словакии, Чехии, Польше. И, конечно, флаг Победы будет развеваться над Берлином», - рассказал Андрей Бобровский.

Он заметил, что во время проведения акции в Германии существенную часть колонны составляют коренные немцы. «Не русские немцы, а именно этнические, коренные. Считают участие своим долгом и очень серьезно относятся к этому. Они как никто понимают, что уроки истории нужно помнить», - пояснил президент отделения «Дороги Победы».

Напомним, 4 мая участники мотомарша возложили цветы к мемориалу в деревне Красуха Порховского района. 5 мая они посетили Могилу Неизвестного Солдата в Пскове. Далее мотомарш отправится в Великие Луки.