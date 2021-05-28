Работа в тандеме

17:34, 28 мая 2021, ПАИ

28 мая состоялась очередная 51-я сессия Псковской городской Думы. Депутаты заслушали содержательные отчеты главы администрации города и председателя Контрольно-счетной палаты Пскова по итогам работы в 2020 году, рассмотрели вопросы об исполнении бюджета и внесении в него изменений. Также парламентарии присвоили наименования двум городским скверам, рассмотрели имущественные вопросы и приняли решение о возврате части прибыли «Горводоканала» в городскую казну.

Содержательный отчёт

Одним их ключевых вопросов стал отчёт сити-менеджера Александра Братчикова. Он был опубликован заранее, поэтому глава администрации остановился только на главных темах.

Александр Братчиков констатировал, что 2020 год был непростым. Но даже в условиях пандемии велась работа по улучшению жизни населения. Бюджет оставался социально ориентированным, все установленные планы были выполнены. Велась работа по 13 муниципальным программам, и наибольшие расходы направлены на сферу образования — появились новые детские сады, проведен ремонт во многих школах, построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории лицея «Развитие».

В сфере физической культы и спорта велась масштабная реконструкция стадиона «Машиностроитель» - в 2020 году возведены административный комплекс, футбольное поле, большая и малые трибуны, подтрибунные помещения для занятий легкой атлетикой, фехтованием и другими видами спорта.

Также глава администрации подвел итоги работы в сфере культуры и туризма: проведена реконструкция улицы Свердлова и прилегающих парковых зон, отремонтирована ДМШ № 1, завершен первый этап реконструкции улицы Л. Поземского. Открылась первая модельная библиотека нового поколения в Любятово. В 2021 году в городе появится еще одно подобное учреждение. Не забыл сити-менеджер и поблагодарить губернатора за дополнительное финансирование на реконструкцию Зелёного театра.

Отдельно Александр Братчиков остановился на содержании улично-дорожной сети — в 2020 году финансирование этой сферы было увеличено на 227 млн рублей. Он упомянул и о масштабном благоустройстве, которое велось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, освещались работа городской администрации в сфере туризма, ремонт детских площадок, проекты ТОСов, обеспечение жильем людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Что касается задач на 2021 году, сити-менеджер отметил, что работа уже началась. Администрация города продолжает реализовывать муниципальные программы, затрагивающие почти все сферы жизни.

«Коронавирус внес свои коррективы в работу администрации города. Но бюджет остается социально ориентированным», - подытожил Александр Братчиков. Он поблагодарил губернатора, Псковское областное Собрание депутатов, главу Пскова Елену Полонскую, депутатов гордумы и многих других за плодотворное взаимодействие. «Только вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему», - заявил глава администрации и пожелал всем плодотворной работы.

Елена Полонская заметила, что отчет получился очень содержательным и ёмким. «Мы видим, как на наших глазах меняется и хорошеет Псков, как благоустраиваются территории и общественные пространства», - констатировала она. Глава города напомнила, что вчера отчитался перед депутатами Псковского областного Собрания губернатор Михаил Ведерников, и во всех принципиально важных вопросах он всегда поддерживает Псков. Елена Полонская уверена, что беспрецедентные средства, которые выделяются городу в последнее время, - это большая заслуга и губернатора, и администрации Пскова. Она выразила благодарность Александру Братчикову, который выстроил конструктивное взаимодействие с областной властью.

Она добавила, что за всеми цифрами всегда стоят реальные возможности, которые стали доступны жителям города. «Впереди еще много задач и целей, и мы приложим максимум усилий, чтобы наш город дальше развивался», - заверила глава Пскова.

Затем перешли к вопросам к главе администрации, но их оказалось немного. Депутаты поинтересовались судьбой территории на 4-х углах, где недавно снесли незаконные постройки, результатами работы в части организации доступной среды, а также планами по улучшению качества питьевой воды в Пскове и озеленению.

В целом отчёт Александра Братчикова получил высокую оценку всех фракций и депутатов, в них не входящих. Большинство депутатов оказались солидарны с Еленой Полонской: городские пространства преображаются в лучшую сторону, администрация города продолжает воплощать в жизнь социально значимые проекты. Сити-менеджера поблагодарили за самоотверженную работу. Отмечалось, что если власти города и области работают в тандеме, то всегда получаются хорошие дела.

Инициативное бюджетирование

Также в рамках сессии рассматривался важный вопрос, касающийся порядка участия граждан в инициативном бюджетировании. Елена Полонская рассказала, что согласно федеральному законодательству этот порядок определен и в настоящее время необходимо принять муниципальные правовые акты.

Речь идёт о выдвижении, внесении, обсуждении и рассмотрении инициативных проектов жителей, проведении конкурсного отбора территории города. После подачи в администрацию города соответствующего предложения и принятия ею положительного решения проект будет включаться в муниципальную программу. По нему будет предусмотрено финансирование из бюджета города с возможностью имущественного участия юридических и физических лиц.

«Этот нормативный акт нужен как инструмент», - ранее пояснил депутат Григорий Стороненков. Он уверен, что люди должны видеть, как можно реализовать свои инициативы.

Нормативный акт пока что принят в первом чтении, для более четкой проработки вопроса создана рабочая группа. В неё вошли депутаты гордумы и представители администрации города. 10 июня состоится внеочередная сессия для принятия окончательного решения по данному вопросу.

Другой важной темой стало направление части прибыли муниципального предприятия «Горводоканал» за 2020 год на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, реконструкцию КНС. Предприятие должно перечислить в городской бюджет 6 млн 56 тысяч рублей. Парламентарии решили направить эти деньги на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по улице Хвойной (Лисьи Горки), а также реконструкцию канализационно-насосных станций на улицах Генерала Маргелова, Народной,15 и Петропавловской, проведение аварийно-восстановительных работ (в связи с отключением водоснабжения в городе Пскове на одни сутки - 17 июля).

«Это решение нашего предприятия. Прибыль, которую мы получили в прошлом году, будет направлена на то, чтобы улучшить качество жизни граждан. Мы заменим достаточно большой участок водопровода в Лисьих Горках, это позволит жителям бесперебойно получать воду от нашего источника», - прокомментировал депутат Псковской городской Думы, директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Он отметил, что водопровод был построен еще в 70-х годах прошлого века и с тех пор никто ничего не менял.

Сквер раздора

Неожиданную дискуссию вызвало присвоение наименования одному из городских скверов. Территория между детскими садами №48, №50 и школой №24 получила название «Сквер молодежи» без обсуждений. А наименование сквера между улицей Труда и проспектом Энтузиастов было выбрано только после бурных споров.

Союз ветеранов пограничных войск предложил такой вариант - «Сквер пограничников». 28 мая 2019 года в сквере был открыт памятник «Стражам границы», в 2020 году там завершились масштабные работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Предложение по названию для сквера на Запсковье рассмотрела комиссия по переименованию, окончательное решение оставалось за городскими парламентариями.

Однако в ходе сессии депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов попросил снять вопрос с повестки, чтобы провести рейтинговое голосование с участием жителей. Некоторые коллеги его поддержали, заметив, что лучше не использовать профессии для названий скверов, потому что кто-то может захотеть видеть в Пскове «сквер гибэдэдэшника» или «сквер врача».

Депутат Галина Неваленная прервала дискуссию, сказав, что лучше не спорить о названии, а делать так, чтобы таких пространств в городе было больше.

Александр Братчиков заметил, что сомнений в данном вопросе быть не должно. В городе большой контингент военнослужащих, поэтому есть площадь Героев-десантников, а второе крупное соединение — погрануправление, поэтому предложенное название вполне логично. Он отметил важность службы пограничников с учётом того, что Псковская область граничит с тремя государствами.

В итоге 17 депутатов проголосовали за присвоение названия «Сквер пограничников».

Завершилась сессия, длившаяся чуть больше четырех часов, внесением изменений в правила благоустройства — отныне в Пскове будут демонтировать не соответствующие дизайн-коду вывески. В заключение Елена Полонская пожелала коллегам дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Пскова.