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О фестипелках, пластиковых товарах и тайне коронавируса — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, всем любопытным! Пришло время «Хорошего дайджеста». И я, Сергей Владимирович, расскажу в красках, чем был примечателен ушёдший день, 7 июня. Поехали!

7 июня в России отмечается День краудфандинга. Впервые он праздновался в 2015 году. Дата праздника была выбрана неслучайно – именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. Давайте разберёмся, а что такое -  краудфандинг? Представьте, что кто-то из вас придумал что-то очень нужное другим людям, например, фестипелки. Хоть убейте, не знаю, что это такое, но договариваемся, что это необходимая вешь...Вы заходите на краудфандинговый сервис и видите: «Боже мой, ФЕСТИПЕЛКИ! Да, я о них полжизни мечтал (или мечтала)» А поскольку у автора их ещё нет, а только есть идея, как сделать эти самые фестипелки, то вы отправляете автору определённую сумму. Как только набирается конкретная сумма, заявленная автором, он изготавливает фестипелки и высылает всем, кто складывался... И все счастливы, автор реализовался и немножко заработал, а каждый, кто жизни без фестипелки не представлял, получил её! Вот такой принцип у краудфандинга. Можешь не платить, но тогда сиди дома без фестипелок! А идеи бывают настолько интересные, что очень хочется поучаствовать! И потом, этого не купишь в магазинах! Очень часто краудфандингом пользуются музыканты. Ты пересылаешь денежку для организации будущего концерта, а взамен тебе высылают, к примеру, DVD-диск с записью шоу и автографы группы в придачу!

Народный календарь говорит, что именно в этот день появлялись «медвяные росы». Что это такое, и почему их так назвали, почитайте в самой новости.

Эта неделя снова завершается небольшими каникулами, отдыхать будем три дня. Накануне праздник - День России, а он приходится на субботу, значит, выходные перемещаются на воскресенье и понедельник.

Кажется, дело сдвинулось с мёртвой точки, и в Пскове объявили конкурс на продолжение строительства Северного обхода. Будем держать кулаки, чтобы в этот раз ничего не помешало этот проект завершить. 

В Псковской области даст концерты Уральский русский народный хор. Это то, что надо хоть один раз услышать вживую! Особенно, если вы любите народную музыку. Шикарные костюмы, красивые голоса... А ещё и переплясы. Будет, что посмотреть и послушать. В Пскове хор выступит в Доме офицеров 8 июня. Не забывайте взять маски. В Питере, эвон, заболеваемость опять поползла вверх! Предупреждён, значит, вооружён!
Кстати, о коронавирусе. Теперь уже американцы, вслед за английскими учёными, утверждают, что имеют доказательства того, что коронавирус был сделан искусственно в лабораториях Китая. Вы представляете, какой скандал поднимется, если с Китая разные страны потребуют возместить убытки, причинённые пандемией. Эдак, можно всю их экономику обрушить без всякой войны. Китай, конечно, будет отпираться до последнего, и отношения с ним станут очень напряжёнными.

Очень хорошую идею по сокращению всяких пластиковых одноразовых товаров преследует наше Правительство. Но тут кроется большой нюанс. Дело в том, что они хотят заместить одноразовые товары многоразовыми или быстроразлагающимися в природе. Но при этом все пластиковые товары, которыми мы сейчас пользуемся останутся на полках. На них поднимут цены, чтобы покупали экологически безопасные. А теперь представьте, что экологически безопасных товаров ещё нет, а цены на старые пластиковые уже взвинтили. Что это, как не новый завуалированный налог? Мне кажется, именно так и будет...

И напоследок, расскажу вам о том, что в Псковском Кремле открылась для посещений Плоская башня. Её долго реставрировали. Сейчас там разместился музей реставрации Псковского Кремля. Основной темой экспозиций станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек. Мне кажется, это более, чем интересным.

На сегодня всё. Берегите себя. Читайте новости Псковского агентства информации. И доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера.



 


 

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