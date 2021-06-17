«Холоп» и «Сердце мира»: что покажут в программе «Псков на экране» кинофестиваля «Западные ворота»

14:29, 17 июня 2021, ПАИ

На II Международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 22 по 24 июля, представят программу «Псков на экране». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе мероприятия.

Псков впервые появился на киноэкране в 1927 году в фильме «Парижский сапожник» Фридриха Эрмлера, и с тех пор местная природа в сочетании с достоинствами архитектуры древнего города постоянно привлекает все новых и новых режиссеров.

«Ведь здесь снимаются самые различные фильмы – от историко-костюмных и военных вплоть до фантастических и комедийных. Возможно, ландшафты Псковщины влияют на людей кино неким магическо-мистическим образом», - уверены организаторы.

В программу «Псков на экране» вошли: «Гоголь. Начало» режиссера Егора Баранова; «Холоп» Клима Шипенко; «Сердце мира» Надежды Мещаниновой; «Жги!» Кирилла Плетнева и «Особенности национальной политики» Юрия Конопкина и Дмитрия Месхиева.

О том, какие фильмы снимали в Псковской области, можно почитать здесь.