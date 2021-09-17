Свыше 522 тысяч исследований на COVID-19 провели в Псковской области
На данный момент в Псковской области проведено 522 350 исследований на COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии в регионе подтвердились 48 568 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 020 человек. Скончались 730 пациентов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что риски осеннего эпидсезона уже начинают отражаться на статистике коронавируса в регионе.
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