Пакуем чемодан: Где побывать и что посмотреть в Гдовском районе

15:06, 23 сентября 2021, ПАИ

Сегодня в нашей традиционной рубрике «Пакуем чемодан» мы расскажем, какие объекты стоит посетить в Гдовском районе, на территории которого совсем недавно открылся новый мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». Что посмотреть в Гдовском районе?



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга

















Гдовская крепость

Первое упоминание о ней относится к 1323 году. Предполагается, что укрепления были деревянными. Столетием позже, в 1431 году, псковичи наняли мастеров, которые за один сезон выстроили «город новый». Крепость была также деревянной, но с одной каменной стеной на приступной стороне. Через три года крепость укрепили земляными присыпками (в них при обстреле вязли пушечные ядра). Позднее крепость полностью стала каменной.

Ее стены были сложены из естественных валунных камней самых различных размеров. Твердыня имела определенную геометрическую планировку, частично повторявшую контуры занятой ею возвышенности между рекой Гдовка и ручьем Старица.

Башни и захабы были расставлены по всему периметру стен. К концу XVI века крепость имела шесть башен (из них три каменные и три деревянные), Кушельский и Псковский захабы, тайники, контрминные галереи, арсенал, житницы, Успенский и Дмитровский храмы, каменный мост. Крепость выдержала много осад иноземцев и лишь однажды, в 1614 году, была взята шведскими войсками.

После чего, в течение трех лет, Гдов находился в руках шведов и только после заключения Столбовского мира в 1617 году был возвращен России вместе с другими русскими городами. После победы русских войск над шведами Гдовская крепость утратила свое оборонное значение.

Отметим, что Гдовская крепость вошла в топ-3 любимых мест в регионе, заняв 1 место, по результатам флешмоба к 77-летию образования региона, который запустило Псковское агентство информации.







Фото: архив музея



Фото: архив музея



Фото: архив музея



Фото: архив музея



Фото: архив музея









Гдовский музей истории края

Музей города Гдова основан в 1919 году. Во время Великой Отечественной войны был уничтожен фашистами, как и весь город. В послевоенные годы учителя-энтузиасты Николай Владимирович Иванов и Вера Владимировна Белякова бросили клич на восстановление гдовского музея. Фонд музея сформировался практически весь на дарах жителей Гдова и района. Дополнен материалами археологических раскопок. Для посетителей наибольший интерес представляет история Гдовской крепости, история храма внутри крепости; материалы о Ледовом побоище, история рода Коновницыных и местечка Кярово, где покоится прах героя Отечественной войны 1812 года Петра Петровича Коновницына. Интересен также быт жителей Гдовского уезда.

Контакты:

Сайт: http://gdovmus.ru/

Адрес: г. Гдов, ул. К. Маркса, 31

Контактный телефон: (81131) 2-17-69 или +7 (921) 212-81-72

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга











Трутневские пещеры

Уникальный природный памятник, именуемый местными жителями Пещёркой, расположен в северо-восточном Причудье, в нескольких километрах от берега Чудского озера. В этом месте река Кунесть образует глубокий каньон из красного плотного песчаника. Возникновение этих отложений очень древнее. Так что, прикасаясь к стенам Пещёрки, как называют ее местные жители, можно прикоснуться к Вечности.

В речке прямо под гротиком лежит камень-следовик с «Божьим следом» - по преданию, на него ступила Богородица. Правда, для многих местных жителей этот след не имеет никаких коннотаций с чудом явления Богородицы: он просто удивительный факт природы, необъяснимый феномен. Стены пещеры испещрены надписями паломников. Чаще всего это имена и иногда даты, самая ранняя, которую удалось разобрать исследователям, от 1888 года.

Чуть ниже пещерки находится мельница на Куне, к ней ведет непроезжая тропка. Мельница полуразрушенная, но даже в таком состоянии она выглядит мощно.

Территория вокруг пещеры ухожена и облагорожена. Спуск оборудован хорошей железной лестницей, поставлены скамеечки, и через речку перекинуто два очень живописных мостика.

«Музей Ледовое побоище. Самолва»

Летом 2011 года участники комплексной экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года (археолог И. К. Лабутина, журналист В. А. Потресов, гидролог Т. Ю. Тюлина и другие) выступили с инициативой создания музея экспедиции, поставившей научно-обоснованную точку в установлении места Ледового побоища.

Частное учреждение культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва» было зарегистрировано 25 марта 2015 года.

В основе коллекции созданного музея — артефакты из семейного архива В. А. Потресова. Ряд материалов был представлен участниками экспедиции: фотографии и фотоальбомы, дневники, личные вещи, предметы, найденные при раскопках. В коллекции музея каркас разборной байдарки А. С. Потресова, возглавлявшего одно из направлений экспедиции – исследование древних водных путей новгородцев. Музей, помимо своей просветительской деятельности, принимал участие в культурных проектах и программах. Сотрудники музея принимали активное участие в научно-практических конференциях, круглых столах, уроках истории, Чудских, Международных Александро-Невских и Псковских международных краеведческих чтениях. Музей стал не только местом хранения артефактов, но и культурным просветительским центром. За время работы посетителями музея стали россияне, жители ближнего и дальнего зарубежья.

Обращаем внимание, что с 15 сентября по 5 октября 2021 года музей закрыт по техническим причинам.

Контакты:

Сайт музея: https://xn--80aaf9aems.xn--p1ai/

Заказ экскурсий: +7 (911) 359-35-06

E-mail: nte2006@mail.ru

Адрес: 181645, Псковская обл, Гдовский район, деревня Самолва



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина









Памятник «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве

11 сентября 2021 года новый памятник «Князь Александр Невский с дружиной» был открыт в Самолве. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны РФ на берегу Чудского озера, примерно на том месте, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. Открытие памятника состоялось в год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов. Авторы эскиза мозаики — заслуженные художники России Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев, руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский.

Отметим, что для посещения монумента пропуск не требуется.



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга



Фото: Александра Нудьга





Музей рыбацкого края

Музей основан 12 июня 2008 года ко Дню России в деревне Самолва. В экспозицию музея входят этнографическая тематика рыбацкой деревни и предметы крестьянского быта с конца XIX века.

Контакты:

Группа ВК: https://vk.com/museisamolva

Адрес: Псковская область, Гдовский район, д. Самолва

Нилова Вера Станиславовна 8-911-777-66-94

Соколова Екатерина Сергеевна 8-981-853-54-27

Источник фото: https://vk.com/museisamolva

museinilova@mail.ru



Фото: Александра Нудьга

Фото: Александра Нудьга

Фото: Александра Нудьга

Фото: Александра Нудьга

Фото: Александра Нудьга





Собор Державной Божией Матери

Собор Державной Божией Матери (Свято-Державный Димитриевский собор) расположен в юго-восточной части Гдовского кремля, на месте храма Дмитрия Солунского XVI века. Древний храм был разрушен фашистами в 1944 году, как и другие соборы Гдова.

Идея возвести в Гдове новый храм возникла в конце 80-х годов прошлого века. Средства на строительство собирали верующие, а старец Николай Гурьянов, к которому обратились за благословением на строительство, предложил назвать новый храм в честь иконы Державной Божией Матери и передал икону Державной Богоматери, которая по сей день находится в храме.

Храм был построен в 1991 году на фундаменте древнего собора по проекту архитектора И. А. Хаустовой, в традициях псковского зодчества – практически это реконструкция храма Дмитрия Солунского. Постройка, увенчанная шлемовидной главой, имеет четыре столпа, восьмискатную крышу, три апсиды и звонницу. Есть два придела с уютным крыльцом. Южный придел посвящен священномученику Вениамину, митрополиту Петроградскому и Гдовскому, а северный придел – Дмитрию Солунскому.

Рядом с храмом расположился парк, который был разбит по Указу Екатерины II.

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