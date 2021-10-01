При ухудшении эпидситуации в Псковской области могут закрыть бассейны и фитнес-центры

12:31, 01 октября 2021, ПАИ

В Псковской области могут закрыть для посещения бассейны и фитнес-центры, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжит ухудшаться. Об этом «Псковской правде» сообщила и. о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, неделя уже покажет, и, возможно, вопрос об этом встанет. Ситуация пока не улучшается, есть тенденция к росту», - заявила она. Специалист подчеркнула, что на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 30 сентября были приняты точечные ограничительные меры, о локдауне речи пока не идет.

Елена Припутенко добавила, что в настоящее время бассейны и фитнес-центры могут продолжать работать, но с соблюдением всех установленных ранее требований. Среди них — термометрия, социальная дистанция, соблюдение масочного режима, дезинфекционные мероприятия.

Представитель Роспотребнадзора призвала жителей Псковской области пройти вакцинацию от коронавируса. «Я не понимаю, чего ждут люди, нельзя дальше откладывать! Прививайтесь!» - обратилась она к псковичам.

Напомним, в указ губернатора Псковской области Михаил Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавируса внесена серия изменений. С 4 октября запрещены все массовые и спортивные мероприятия, на дистанционное обучение переведены школы, колледжи и учреждения допобразования в некоторых муниципалитетах. Для людей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Туристам снова придется предоставлять ПЦР-тест или справку о вакцинации при заселении в гостиницы и санатории.