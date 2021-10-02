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Псковская одиннадцатиклассница: Процесс обучения в онлайне так же комфортен, как и в офлайне

Арина Колосова, ученица 11-го «В» класса Псковского гуманитарного лицея уверена, что её школа готова к переходу на дистантанционное обучение.

Арина считает, что к дистанту в лицее готовы: уже известно расписание на понедельник, уроки будут проходить в Zoom в штатном режиме по привычному расписанию. Девушке нравится, что общаться с учителями ребята будут лицом к лицу: в школе появились новые камеры, компьютеры.

«На мой взгляд, процесс обучения в онлайне так же комфортен, как и в офлайне. И учителя уделяют дистанционной работе такое же внимание, как и во время очного обучения», — подчеркнула Арина.

«Вообще, нужно сказать, что ковидный год был для нас сложным. Школьников, студентов и преподавателей перемены коснулось в особенности, — поделилась с ПАИ школьница. — Ранее неочевидные вещи стали обычными: мы научились носить маски и перчатки в общественных местах, пользоваться антисептиками и получать знания в дистанционной форме».

Минусом удалённого обучения девушка считает недостаток непосредственной поддержки со стороны учителей перед экзаменами.

«Конечно, дистанционка достаточно проблематична для выпускников в психологическом плане. Учителя, к которым мы привязаны, — классные руководители, преподаватели профильных классов — оказывают серьёзную психологическую поддержку перед ЕГЭ. И хотелось бы иметь с ними непосредственный контакт», — рассказала школьница и отметила, что в ситуации есть и положительные моменты.

«Во-первых, увеличивается продуктивность: мы привыкаем сами себя организовывать и таким образом готовимся к самостоятельному обучению. Во-вторых, не нужно тратить время на дорогу: с утра встал, ноутбук открыл, приступил. Работаешь за своим столом и чувствуешь себя гораздо комфортнее», — отметила Арина.

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября. Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе растёт доля заболевших коронавирусом школьников.

Ранее ПАИ сообщало о необходимости введения дистанционного обучения в сфере образования, о готовности Псковской области к переходу на удалёнку, а также об отношении к этому родителей школьников.

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