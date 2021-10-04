Вера Емельянова: Неделя дистанционного обучения позволит снизить заболеваемость COVID-19 в Псковской области

15:45, 04 октября 2021, ПАИ

Неделя дистанционного обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области позволит снизить заболеваемость COVID-19 в регионе. Об этом заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 октября.

«Решение [о введении дистанционки в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 до 11 октября. – ПАИ] абсолютно оправданное. Сейчас очень важно остановить поток передачи инфекции на всех уровнях. Эта неделя поможет нам снизить вирусную активность в регионе», – сказала Вера Емельянова. Она пояснила, что это решение было принято из-за очень быстрого роста доли школьников в общем числе заболеваемости коронавирусом.

Первый вице-губернатор также попросила педагогов, родителей и их детей с пониманием отнестись к введённым мерам.

Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 4 октября все школы, колледжи, а также учреждения допобразования некоторых муниципалитетов переводятся в формат дистанционного обучения до 11 октября.

Ранее начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, как будет организована дистанционка в школах Пскова. А руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева подчеркивала, что система образования Псковской области готова к дистанционному образованию.