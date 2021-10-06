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Общество

Общефедерального локдауна не будет, заявила Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не будет. Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов, пишет ТАСС.

«Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — добавила Валентина Матвиенко.

Кроме того, она заявила, что никакой принудительной вакцинации от коронавируса нет и быть не может.

Напомним, в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавируса внесена серия изменений. С 4 октября запрещены все массовые и спортивные мероприятия, на дистанционное обучение переведены школы, колледжи и учреждения допобразования в некоторых муниципалитетах. Для людей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Туристам снова нужно предоставлять ПЦР-тест или справку о вакцинации при заселении в гостиницы и санатории.

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