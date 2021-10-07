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О губернаторском волюнтаризме в России, маркировке продуктов и приближающемся новом годе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»


Доброй ночи, мои дорогие полуночники! Это «Хороший дайджест». Дёргаем яркие нитки из вчерашнего дня, как из старого свитера. Меня зовут Сергей Владимирович. Я, как всегда, попытаюсь м удивить вас и огорошить...
Вчера, 6 октября, отмечали память девы Раисы (Ираиды) Александрийской.

— Как назвали-то?
— Кого?
— Девчушку-то??
— Раиса Захаровна!

На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

Такого «интересного» решения, какое сделал губернатор Курской области, я ещё не встречал. Роман Старовойт пообещал лишить своих земляков денежных дотаций, именно в тех районах, где плохо прививаются. Мне сразу хочется спросить этого, с позволения сказать, этого «чиновника»: А по местным дорогам не ты ли будешь грязь месить и убивать государственную машину? По дорогам, на которые ты наплевал... И может, губернатор Курской области не слышал Путина, официально заявившего, что вакцинация добровольная? Или так хочется выпрыгнуть по показателям из штанов, что государственный разум отказывает? Ну, тогда только на покой... То, что сделал этот губернатор для меня лично то же самое, как если бы вдруг в больнице у больного с диареей взяли и убрали судно!  Типа, мы будем нюхать, но накажем... Идиотизм.

Роспотребнадзор хочет маркировать прродукты с повыщенной жирностью, повышенным сахаром и повышенным содержанием соли. Если по мне, так это тоже ненормальность. Ну, правда. Если эти продукты вредны для здоровья, почему невозможно их запретить? В СССР существовал ГОСТ. Попробуй переложить соли или недоложить чего-то! Тебе сразу же светила тюрьма. А теперь в Госдуме считают, что «хватит кошмарить бизнес» (цитата депутата Мизулиной), давайте устроим ТУ. А кто Это ТУ жрать может? «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» Это не я, это Булгаков.

Два ножа и туалетную воду пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте. Вы чувствуете романтизм ситуации? Это псковские «Ромео и Джульета»! Оцените красоту ситуации... Подарил. Не взяла. Нож в неё, Нож в себя. Почему разные? Да, чтобы не заболеть коронавирусом! Я иногда бываю циником, простите.

В России ужесточат наказание за изнасилование детей. Как говрила моя покойная мама: «Я бы таким *** на пятаки рубила». И я с ней абслютно согласен. Только я не понимаю, почему они должны сидеть в тюрьме за счёт общества и той самой семьи, ребёнка которой он совратил.

Наконец, скажу: Псковичи уже могут полюбоваться новой гирляндой, которая окутала ивы в Финском парке. Так Псков начинает готовиться к Новому году.







 

 

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