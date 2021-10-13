Шаг в будущее: Наука в ПсковГУ

13:53, 13 октября 2021, ПАИ

Летающие автомобили, шустрые смартфоны и суперумные приборы – студенты и профессорско-педагогический состав ПсковГУ уже сейчас работают над тем, что станет нашей повседневностью в будущем. Мы выяснили, какими идеями живет сегодня псковская молодая наука, кто двигает ее к новым открытиям и благодаря чему университетские лаборатории и классы могут рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» в наши дни.

Летать так летать

Это только в сказочном мире Хогвартса можно без проблем заколдовать магловский фордик и отправиться на нем в полет. Просто ради развлечения. В реальности все гораздо сложнее. Магистрант 2 курса направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» Илья Булатов многое может рассказать вам о том, как в действительности обстоит дело с летающими авто. Ведь речь идет не о забаве, а о серьезных научных разработках, благодаря которым жизнь миллионов людей станет комфортнее и безопаснее.

«Тема эта далека от реального мира, но она приближает нас к миру будущего, показанного на телеэкранах, – объясняет Илья. – Летающий автомобиль, разработкой которого я занимаюсь, мог бы стать незаменимым средством передвижения для срочного оказания медицинской помощи или для передачи почтовых отправлений в удалённые, труднодоступные места нашей страны, куда не приводят дороги общего пользования. За основу взят готовый автомобиль, что даёт право заниматься проектированием элементов автомобиля, ответственных только за полет».

На данном этапе исследований молодой ученый уже провел предварительный расчет основных параметров гидросистемы, выбрал номенклатуру применяемого оборудования, приступил к детальному продумыванию всей механической части и системы управления.

«Теперь машина будет подниматься в воздух за счёт воздушных винтов, вращение которых с разной частотой осуществляется посредством объёмного гидропривода, имеющего малую массу и объем на единицу передаваемой мощности, высокий КПД, надёжность действия и простоту автоматизации управления», – поделился Илья Булатов.

Наше нано

С какого планшета или смартфона вы читаете эту статью? Впрочем, неважно – вы все равно используете нанотехнологии. Процессоры и чипы памяти зачастую сделаны из наноматериалов. Реже, но встречаются антимикробные нанопокрытия и на экранах, корпусах и клавиатурах. Разработки новых наноматериалов ведутся по всему миру, Псков не исключение.

Александр Цветков мечтал о науке с детства, в старших классах понял, что физика для него наиболее интересна, поэтому поступил в ПсковГУ на специальность «физика конденсированного состояния». Всерьез занимается наукой со второго курса бакалавриата, а с выбором направления исследований (нанокомпозиты) ему помогли сотрудники кафедры физики университета и его непосредственный научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Гаевич Соловьев.

Этот учебный год обещает быть весьма насыщенным для Александра. Перед ним стоит две весьма серьезные задачи. Первая - реализация аспирантского гранта от Российского фонда фундаментальных исследований. Вторая - завершение аспирантуры и написание кандидатской диссертации по тематике исследования.

«Если говорить формальным языком, я занимаюсь разработкой материалов с определенными свойствами, заранее заданными свойствами (свойствами мы можем управлять, изменяя методику эксперимента), - объясняет молодой физик-исследователь ПсковГУ. - Такие материалы могут применяться в различных сферах. Например, можно совершенствовать оптический способ передачи данных и электрической проводимости материалов, а также делать быстрее и надежнее оптоволоконные сети, по которым сейчас идет самый быстрый и надежный интернет. Помимо этого, такие материалы используются в микроэлектронике, они позволяют ускорить работу смартфонов благодаря более хорошей проводимости сигнала внутри схем».

Внимание, сейчас будут термины (обещаем не больше одного абзаца). Исследования Александра Цветкова направлены на изучение оптических и электрических свойств нанокомпозитов. Дело в том, что, исследуя различные модификации (рецепты) нанокомпозитов, можно обнаружить интересные эффекты. Например, у образца будет крайне низкое электрическое сопротивление, следовательно, при использовании таких материалов устройства будут меньше подвержены перегреву и не только.

По сути, ученые ПсковГУ занимаются поиском уникальных свойств материалов, техническое применение которым в дальнейшем найдут специалисты-практики. Когда-то так и появились транзисторы, микропроцессоры. Все наши умные гаджеты, которые каждый год становятся все совершеннее, и есть плод нанотехнологий.

«Процесс исследования бесконечен, - говорит Александр. - Завершить научные изыскания, изучив все, невозможно, всегда можно продолжить или немного изменить вектор работы».

Базы данных

Некоторые студенты смогли не только разработать, но и запатентовать свои разработки. В их числе - магистрант 1 курса Кирилл Курников, который вместе с Александром и Андреем Хитровыми создал уникальную базу данных.

«Мы занимались разработкой базы данных параметров асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором серии 4А, - сообщил Кирилл. - Эта база уникальна. Она имеет простой вид, выполнена на площадке Еxсel. Любому инженеру нужно всего лишь ввести модель двигателя, и все параметры появляются на экране. Уже в июле этого года мы получили свидетельство об авторском праве за данную разработку».

Разработка псковских магистрантов упростит жизнь инженерам, которым больше не придется тратить время на поиски необходимой для работы информации.

Также в Институте инженерных наук ведутся работы над созданием метода анализа с помощью нейронных сетей, который позволяет рассчитать, почему происходит возгорание в сложных электрических сетях и электрогенераторах. А это уже – вопросы безопасности людей в торговых центрах и больших жилых комплексах, на крупных предприятиях и мощных подстанциях.

Дорогу молодым ученым

Почему в наши дни наука по-прежнему вызывает интерес у молодежи? Вероятно, современные студенты видят в исследовательской работе не только мощный потенциал с точки зрения самореализации, но и способ изменить мир. Ради этого они готовы не просто посещать пары и выполнять рядовые задания, а углубляться в тему, постоянно практиковаться, участвовать в научных конференциях, семинарах, конкурсах.

Причем университет создает для молодых ученых максимально комфортные условия. Новые лаборатории, современные приборы, сотрудничество с ведущими научными вузами страны. А еще - финансовая поддержка исследований в рамках внутренних конкурсов. Два конкурса молодых ученых уже проведены, в День молодежной науки планируется провести третий под названием «Лучший аспирант ПсковГУ 2021 года». По результатам аспирантских конференций, которые также появились только в этом году, были выбраны несколько финалистов, которые представят свои работы и посоревнуются за звание лучшего аспиранта университета. Призовой фонд этого конкурса - 140 тысяч рублей.

Призовой фонд в размере 1 млн рублей достанется победителю на разработку студенческих проектов молодых ученых. В качестве участников приглашаются не только студенты, но и кандидаты наук до 35 лет, а также участники без научной степени до 30 лет.

В настоящее время ПсковГУ проводит научные исследования в 18 отраслях науки. Трансформация системы управления ПсковГУ в 2019–2020 гг. позволила университету добиться ряда достижений в организации научной работы, а 2021 год, который был объявлен Годом науки и технологий, без преувеличения, стал особенным для университета.

«Для организационного взаимодействия со студентами и молодыми учеными в прошлом году был создан Совет молодых ученых, - рассказывает проректор по научной работе Тарас Антал. - В этом году в День молодежной науки ­(13 октября) ожидается открытие Студенческого научного общества. Это, в первую очередь, дает возможность коммуницировать руководству и студентам, чтобы понимать, что нужно для вовлечения ребят в научную деятельность».

По словам специалиста научно-организационного отдела, куратора проектов молодежной науки ПсковГУ Анны Яковлевой, уже состоялись общие встречи участников, где студентам рассказали о возможностях и перспективах для будущих членов сообщества. В каждом институте создан свой СНО, выбран председатель и определен план работы на год. В День науки планируется сформировать общеуниверситетское сообщество.

«Главная цель сообщества – способствовать научно-исследовательской деятельности студентов, обеспечивать комфортные условия для работы единомышленников, а также создавать возможности для приглашения ученых, - поделилась Анна Евгеньевна. - Мы надеемся, что в будущем будут подготовлены высококвалифицированные кадры для работы в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях».

Если говорить о планах на перспективу, то, в первую очередь, это создание научно-исследовательского трека в образовательной деятельности студентов, куда будут вовлечены примерно 10% обучающихся. Те, кто решит пойти на научно-исследовательский трек, будут проходить его в рамках сетевых лабораторий и научных центров, где пройдут занятия, практики, стажировки. Работу в этом направлении планируется начать со следующего семестра.

Вступая в новое десятилетие

Незадолго до празднования Дня рождения университета стало известно, что предложенная ПсковГУ программа развития одержала победу в проекте «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Это дает право университету ежегодно получать базовый грант в размере 100 млн рублей до 2030 года на реализацию целей программы развития.

Участниками программы в этом году стали 106 вузов России из 46 субъектов. Всего на грант поступило порядка 200 заявок. Университеты, прошедшие отбор, будут разрабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России.

Главной целью программы вуза является создание сетевого университета на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного научно-образовательного сотрудничества России, Республики Беларусь и стран Балтии.

Развитие сетевого взаимодействия ПсковГУ с ведущими вузами и научными институтами России будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: фундаментальная и прикладная медицина, прикладная биология, математика и информационные технологии, образование и педагогика. Это позволит сформировать и реализовать новую актуальную научную повестку, создать исследовательскую инфраструктуру и осуществить обновление техники и приборов, обеспечить университет высококвалифицированными научными кадрами, развивать молодежную науку, а также обеспечить условия для международной научной коммуникации.

***

Технологии меняют мир буквально на наших глазах. Реальность преображается на всех уровнях: глобальном, национальном, даже бытовом. Согласно прогнозам, в ближайшие годы нас ждут новые впечатляющие инновации в самых разных сферах: напечатанные на 3D-принтере автомобили, города без светофоров и даже роботы в советах директоров.

Молодые и маститые ученые ПсковГУ, конечно, не могут оставаться в стороне: университет определил значимые направления, разработал эффективную систему поддержки исследований, а благодаря программе «Приоритет 2030» появятся новые, дополнительные возможности для развития науки в Пскове.

Анастасия Радина