Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

14:58, 09 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников рассказал о текущей эпидситуации в регионе, отметив, что показатели заболеваемости коронавирусом продолжают расти. Он также подчеркнул, что система здравоохранения региона повсеместно перегружена.

Несмотря на рост заболеваемости, бороться с коронавирусом можно без закрытия экономики. Губернатор подчеркнул, что аналогичные показатели заболеваемости в прошлом году привели бы к введению локдауна на территории региона. Однако сейчас у региона есть опыт противодействия пандемии.

Глава региона уделил внимание ответам на популярные вопросы жителей. В частности, разъяснил правила пользования QR-кодами.

Губернатор также ответил на вопрос, почему с ростом количества вакцинированных растёт количество заболевших, отметив, что в регионе ещё не достигли требуемых показателей.

При этом Михаил Ведерников не исключил введения локдауна на территории Псковской области, но заверил, что можно будет обойтись без него, если жители будут соблюдать ограничительные меры.

В завершение глава региона ответил на вопрос, почему не публикуется статистика вакцинного статуса заболевших и умерших, и подчеркнул, что коронавирусом заболевают только 2 % прошедших полный курс вакцинации россиян.