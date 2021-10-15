Псковичи с медотводом не смогут попасть в театр

11:39, 15 октября 2021, ПАИ

Зрителям Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, имеющим медотвод от прививки от коронавируса, придётся сдать заранее купленные билеты. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Елизавета Славятинская в эфире радиостанции «7 Небо».

Тем, кто купил билеты заранее, но не вакцинирован и не переболел, можно сдать их по месту покупки: в кассы театра либо заполнить заявку о возврате билета онлайн. Театр возместит полную стоимость. «Мы понимаем, как бы ни было грустно, что не все к нам попадут. Остается только ждать, пока смогут попасть все», - отметила Елизавета Славятинская.

Она подчеркнула, что театр работает, несмотря на новые требования, спектакли проходят. Билеты сдают, по её словам, с печалью и тоской. «Мы обзваниваем зрителей, телефоны которых есть, предупреждаем, что новые правила. Больше половины из тех, кого обзвонили перед спектаклем «Соседи», сказали, что придут, так как необходимые справки у них есть», - добавила пресс-секретарь театра.

Напомним, с 11 октября в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова театр работает с 50-процентной рассадкой зрителей. На контроле необходимо предъявить документ о вакцинации или документ о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню спектакля. Кроме того, Псковский театр драмы внес изменения в репертуар.

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