Пересильд и Машков оставили надписи на вернувшемся из космоса корабле

16:45, 17 октября 2021, ПАИ

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Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд и актёр Владимир Машков, который сыграет роль главного конструктора в фильме «Вызов», расписались на аппарате «Союз МС-18». Они написали «Спасибо» и «Ура!», сообщает ТАСС.

17 октября в Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Члены съемочной группы фильма «Вызов» провели в космосе 12 дней.

После полёта в космос члены экипажа три дня будут проходить реабилитацию к земным условиям в Звёздном городке.

Юлия Пересильд призналась, что у неё грустное настроение, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.