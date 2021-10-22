Более четырех тысяч человек остались без света из-за непогоды в Псковской области
В Псковской области из-за непогоды без света остались более четырех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Глава региона напомнил, что в Псковской области третий день бушует непогода. Больше всего отключений фиксируется в Гдовском районе, Плюсском, Стругокрасненском, Куньинском, Невельском и Пустошкинском районах.
В администрации региона провели экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
Псковские энергетики принимают необходимые меры по восстановлению энергоснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 76 аварийных бригад, 268 человек личного состава и 78 единиц техники. Также в регион направлены ещё семь бригад энергетиков из Вологды.
Сегодня в Псковской области прогнозировали усиление ветра с порывами 15-20 м/сек.
Накануне без электричества остались 20 населенных пунктов Новоржевского района. Кратковременные отключения света фиксировались в Порховском районе. Днем в Пскове выпал град.
Если вас затронуло отключение, оставляете заявку по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.
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