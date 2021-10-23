Юлия Пересильд ответила на шутки о своей космической прическе

13:29, 23 октября 2021, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире они рассказали ведущему о своих впечатлениях о полёте и съемке фильма «Вызов» на МКС.

Иван Ургант затронул тему прически актрисы на борту МКС. Ранее распущенные волосы Юлии Пересильд обсуждали поклонники в соцсетях и придумывали много шуток на эту тему.

«Надо сказать, что это очень удобно, - рассказала Пересильд. – Девушки, у которых длинные волосы, меня поймут. Более удобного положения волос не существует. Они не лезут в глаза, они все время стоят».

Во время программы Юлия Пересильд также рассказала о своём самочувствии после возвращения на Землю, сравнила модуль МКС с кухней в хрущёвке и не согласилась с высказыванием о том, что космос не для женщин.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.