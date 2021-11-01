Псковичи продолжили искать 100 долларов от «Орла и решки» даже после обнаружения тайника

11:26, 01 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области поиски 100 долларов от тревел-шоу «Орел и решка» продолжились даже после нахождения тайника, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заветную бутылку нашли в 5 утра 30 октября, еще до выхода программы на телеканале «Пятница». Предприимчивые псковичи узнали координаты у жителя Камчатки, где шоу вышло в эфир в 1:00.

Бутылку с деньгами ведущая программы Регина Тодоренко спрятала в Пушкинском заповеднике, под мостиком у озера. Днём после выхода передачи по московскому времени люди продолжили поиски тайника в пушкинских местах, несмотря на то, что его там уже не было.

Съемочная группа «Орла и решки» работала в Псковской области с 27 по 29 сентября. Регина Тодоренко протестировала экстремальные развлечения. Тимур Родригез прогулялся по Псковскому кремлю, поплавал на каяке, побывал в Старом Изборске и заповеднике «Михайловское».