За помощь в спасении жизни петербуржца участковый из Дедовичей номинирован на «Народное признание»

12:03, 03 ноября 2021, ПАИ

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский» капитан полиции Роман Сергеев за помощь в спасении жизни человека пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021» в номинации «Защита». Заявку прислала редакция газеты «Коммуна» Дедовичского района.

В мае 2021 года в деревне Новики Дедовичского района отдыхал житель Санкт-Петербурга. Внезапно ему стало плохо. Как диагностируют позднее специалисты, у мужчины случилось острое нарушение мозгового кровообращения. В таком состоянии он не мог даже самостоятельно передвигаться, а рядом никого не было.

Прибывшая из Санкт-Петербурга супруга сразу же обратилась за помощью в Дедовичскую районную больницу. Но чтобы попасть в деревню Новики, требовалось переправиться через реку Шелонь, а соответствующих плавсредств не нашлось. Врачи попросили помощи у начальника МО МВД России «Дедовичский» полковника полиции Александра Семенова, который незамедлительно дал необходимые распоряжения.

На лодке к больному переправился участковый уполномоченный капитан полиции Роман Сергеев, местный житель и бригада медиков. Пострадавшего вынесли на носилках к речке, поскольку в лодке транспортировать его не представлялось возможным, полиция выделила служебный катер. А на другом берегу его уже ждала машина скорой помощи. Петербуржца срочно доставили в Псков и госпитализировали.

Ранее Роман Сергеев был награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения» за спасение в июле 2019 года заблудившегося в лесу 65-летнего дачника, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем. Мужчина также был номинирован на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Поступок».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.