Четыре фильма «якутского Тарантино» бесплатно покажут в Пскове
Якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал о кинопоказах на фестивале «Потапов-фест», который пройдёт в Пскове с 26 ноября по 1 декабря.
26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьёсёгёй».
«Фильмы будут показаны на якутском языке с русскими субтитрами», – отметил Сергей Потапов.
Кроме того, в рамках фестиваля 26 ноября ожидается выступление якутской певицы и актрисы Валентины Романовой-Чыскыырай, которая представит программу «Женщина – Sakha». Концерт будет синтезом современных элементов джаза и рок-музыки с древними стилями исполнения песен якуто.
«У Валентины готовится новая концертная программа на якутском языке, – рассказал Потапов. – Концерт будет с элементами якутского горлового пения».
Ранее режиссёр рассказал, что ждёт псковского зрителя на фестивале «Потапов-фест» и отметил, что театр драмы в Пскове находится на пике популярности.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Посетить балет «Лебединое озеро» и другие концерты Псковской филармонии можно по «Пушкинской карте»