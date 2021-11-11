Четыре фильма «якутского Тарантино» бесплатно покажут в Пскове

20:41, 11 ноября 2021, ПАИ

Якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал о кинопоказах на фестивале «Потапов-фест», который пройдёт в Пскове с 26 ноября по 1 декабря.

26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьёсёгёй».

«Фильмы будут показаны на якутском языке с русскими субтитрами», – отметил Сергей Потапов.

Кроме того, в рамках фестиваля 26 ноября ожидается выступление якутской певицы и актрисы Валентины Романовой-Чыскыырай, которая представит программу «Женщина – Sakha». Концерт будет синтезом современных элементов джаза и рок-музыки с древними стилями исполнения песен якуто.

«У Валентины готовится новая концертная программа на якутском языке, – рассказал Потапов. – Концерт будет с элементами якутского горлового пения».

Ранее режиссёр рассказал, что ждёт псковского зрителя на фестивале «Потапов-фест» и отметил, что театр драмы в Пскове находится на пике популярности.