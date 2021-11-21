Псковский педиатр рассказала о влиянии пандемии на детскую вакцинацию

12:20, 19 ноября 2021, ПАИ

Пандемия коронавируса сильно сказалась на детской вакцинации от других инфекций, которые входят в национальный календарь прививок, заявила врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф корреспонденту «Псковской правды».

По её словам, дети зачастую не получают вакцины, необходимые им по возрасту, и, как следствие, не защищены от вакциноуправляемых инфекций. «Допустим, мне одна мамочка недавно прислала анализы, а там у двоих детей положительные антитела к вирусу полиомиелита. Это очень жутко, потому что дети были непривиты», - отметила врач-педиатр.

Алина Корф уточнила, что 72% детей переносят полиомиелит бессимптомно, но в ряде случаев могут быть серьезные осложнения вплоть до инвалидности и смерти. Специалист подчеркнула, что недооценивать сбитые графики вакцинации у детей нельзя, потому что в последующем это может навредить: коллективный иммунитет может пошатнуться и вакциноуправляемые инфекции, например корь, могут дать о себе знать.

«Пандемия чаще всего щадит детей в клиническом плане, но в социальном плане, в плане здоровья ребенка есть вопросы. У детей отсутствуют адекватные профилактические осмотры, а это влияет на позднюю диагностику, на нерациональную иммунную профилактику - все может привести к тяжелым последствиям», - заявила медик.

Она рекомендовала чаще приводить детей к педиатрам, не бояться вакцинировать их от контролируемых инфекций. Недавно перенесенная вирусная инфекция не является противопоказанием к прививкам. «Многочисленные анализы, невролог и еще море специалистов, не болеть месяц — это ерунда. Мы же прекрасно понимаем, что в детских садах ребенок может каждый месяц болеть. Из-за этого мы катастрофически нарушаем график вакцинации, делая детей уязвимыми», - заключила Алина Корф.

Ранее она рассказала об опасности коронавируса у детей.

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